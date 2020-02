Il MUA di Rihanna svela il segreto per fare uno smoky eye in un minuto

Forse un pochino più di un minuto

Refinery 29 ha intervistato Hector Espinal, braccio destro di Rihanna e make-up artist globale di Fenty Beuty. Il truccatore è responsabile della creazione di alcuni dei beauty look più sorprendenti di RiRi e dello sviluppo di molti dei prodotti più venduti dal marchio della pop star imprenditrice. Chiaramente, ogni suo consiglio è oro colato e nell'intervista ha svelato il segreto per creare in un minuto il più desiderato (e tentato) dei trucchi occhi: lo smoky eye.

"Molte persone pensano che lo smoky eye sia molto difficile", ha spiegato Hector, "ma onestamente, è uno degli look più semplici da fare se conosci i trucchi giusti. Usa due ombretti, tre al massimo, e ricorda che non tutti gli smoky eye devono essere neri. Ci sono alcuni neutri fantastici che possono anche essere usati a seconda del tono della pelle".

Hector consiglia di iniziare a modellare l'occhio usando un pennello da ombretto piccolo e preciso a partire dalla piega centrale dell'occhio, invece che dall'angolo esterno. Basta spolverare l'ombretto nella piega e sfumare, sfumare, sfumare.

Usando lo stesso pennello, a Hector piace quindi creare una piccola forma a V nell'angolo esterno. "Un semplice trucco è disegnare la V inclinando il viso all'indietro per vedere come viene fuori la definizione, soprattutto se si ha un occhio piatto. Dà all'occhio un aspetto molto più profondo".

Ora rivolgi la tua attenzione alla linea delle ciglia inferiori: "prendi un pennello piccolo e sfuma con lo stesso ombretto lungo la linea delle ciglia inferiori. Quando lo fai, sembra immediatamente che tu abbia uno smoky eye e aiuta a creare l'effetto drammatico insieme a mascara e eyeliner".

Per aumentare l'effetto "fumoso", Hector suggerisce di applicare la matita nera lungo la parte interiore e inferiore dell'occhio. Un tocco di ombretto glitter o metallico nel mezzo della palpebra mette quindi tutto insieme. "Mi piace usare il dito per applicare questo tocco perché non voglio che il luccichio vada da nessuna parte tranne che al centro della palpebra", ha spiegato Hector.

Infine, applica il mascara sulle ciglia superiori e inferiori. Fatto.

ph. getty images