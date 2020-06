Il make-up scade? Quando buttare via i cosmetici? Ecco una guida super utile

Sarebbe bello, ma i trucchi non durano per sempre

Sarebbe bello, soprattutto perché costano parecchio, ma i trucchi e i cosmetici non durano per sempre. Dal momento in cui vengono aperti, le loro formule subiscono irrimediabili variazioni, con il passare del tempo perdono le loro caratteristiche e la loro efficacia. Non solo, usare make-up scaduto potrebbe persino provocare allergie e brutte reazioni cutanee. Ma quando è il momento giusto per buttarli via? Ogni tipo di cosmetico ha una scadenza precisa. Ecco, una guida super utile per conoscere la loro durata e capire quando dire sayonara ai tuoi prodotti di bellezza.

Mascara: dai 3 ai 6 mesi

Eye-liner liquido: da 6 mesi a 1 anno

Fondotinta, ombretti e fard liquidi e in crema : da 6 mesi a 1 anno

Fondotinta, ombretti e fard in polvere: da 18 mesi a 2 anni

via GIPHY

Crema per il viso e contorno occhi: da 6 mesi a 1 anno

Protezione solare: da 1 anno a 18 mesi

Rossetto: 2 anni

Smalto: 2 anni

Profumo: 3 anni

Lozioni e creme per il corpo: 1 anno

ph. Adobe