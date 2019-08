Halle Berry a seno nudo per i suoi 53 anni, il post di compleanno più epico di Instagram

53?! Impossibile

Il 14 agosto Halle Berry ha compiuto 53 anni e ci chiediamo come possa essere possibile, soprattutto dopo aver visto il suo post di compleanno, il post di compleanno più epico nella storia di Instagram. Sfidando le regole del social network, l'attrice premio Oscar posa in stile "miss maglietta bagnata" e si vede proprio tutto, capezzoli compresi. Chissà se la foto verrà in futuro rimossa, quindi sbrighiamoci ad ammirarla perché là fuori è pieno di bacchettoni.

Sulla canotta c'è scritto "club no reggiseno", mentre nella didascalia ha scritto "Mi sono superata, circa '66". Per coloro che odiano la matematica, il '66 è il suo anno di nascita.

Ma da chi ha aspettato di superare i 50 per farsi un sexy tatuaggio su tutta la colonna vertebrale, non potevamo aspettarci altrimenti!

Grazie Halle, ci inchiniamo alla tua magnificenza eterna e ti auguriamo un felice compleanno.

ph. getty images