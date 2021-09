Hailey Bieber: tutto quello che sappiamo su “Rhode” la sua nuova linea di prodotti skincare

La modella ossessionata di skincare sta per lanciare la sua beauty company

Il febbraio scorso, i tabloid riferivano che Hailey Bieber avrebbe presto lanciato "Rhode" la sua linea skincare. Da allora, i rumor si sono zittiti e abbiamo pensato che l'impresa non avesse avuto successo.

Ma, dopo mesi senza notizie, la modella ha finalmente confermato che sta effettivamente lanciando la sua compagnia di bellezza. Parlando con Demi Lovato nel suo podcast 4D With Demi Lovato, Hailey ha alluso a una nuova impresa commerciale dicendo:

"Sto per entrare nel mondo della bellezza e sto avviando un'azienda che è stata davvero emozionante. Ci stiamo lavorando sin dall'inizio della pandemia, quindi sono passati quasi due anni. Mi sento come se per la prima volta sapessi che questo è dove dovrei essere e questo è quello che dovrei fare."

Se questa non è la conferma che "Rhode" è ufficiale, allora non sappiamo cosa sia.

Dopo averci fornito infiniti consigli skincare tramite i social, sembra che la 24enne stia davvero realizzando il sogno che ogni ossessionat* della cura della pelle (e con tanti soldi da investire) ha nel cassetto: avviare la propria beauty company.

Secondo TMZ, la signora Bieber ha recentemente depositato il marchio "Rhode", un beauty brand a tutto tondo, che vorrebbe commercializzare: "prodotti per il bagno e la doccia, creme di bellezza, prodotti per la pulizia della persona, cosmetici, trucco, fragranze, prodotti per la cura dei capelli e della pelle", riporta il tabloid.

E se il nome ti suona familiare, è perché si tratta del secondo nome della modella, che all'anagrafe si chiama Hailey Rhode Baldwin Bieber. Una mossa simile a quella di suo marito Justin, che ha creato il suo marchio Drew House, prendendo ispirazione dal suo secondo nome Drew.

Hailey Bieber - getty images

Attualmente, non ci sono informazioni su quando "Rhode" potrebbe essere lanciato o quali prodotti potrebbe includere il primo lancio.

Tuttavia, esiste già un account verificato @rhode skincare su Instagram, per ora, senza alcun post pubblicato. Si tratta di Hailey? Il fatto che conti di 27.3k di follower ci sembra un indizio indiscutibile.

ph. getty images