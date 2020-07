Hailey Bieber spiega perché l’acqua del mare è il miglior rimedio naturale contro l’acne

"A volte la natura è il miglior segreto di bellezza di sempre"

A volte i migliori rimedi di bellezza non hanno letteralmente prezzo, dato che sono un regalo di madre natura. Hailey Bieber ha trascorso qualche giorno di vacanza sull'oceano e ha notato quanto la sua pelle fosse migliorata dopo aver nuotato nell'acqua salata:

"La mia pelle è sempre al suo meglio quando trascorro del tempo nell'oceano", ha scritto la modella nelle sue Instagram Stories.

Sappiamo bene che Hailey è una vera nerd della skincare e come condivida sempre con i suoi follower consigli e rimedi per prendersi cura della pelle. Con una serie di Instagram Stories, la 23 enne ha infatti poi puntualmente spiegato il perché l'acqua del mare faccia così bene all'epidermide.

Puoi leggere tutte le Stories riprese da un fan account nell'album qui sopra. Ma se preferisci ecco la traduzione:

"L'acqua salata del mare e il plasma del sangue hanno composizioni chimiche quasi identiche di minerali e oligoelementi. Se i globuli bianchi fossero rimossi dal corpo e messi in acqua di mare sterile e diluita, potrebbero praticamente funzionare come al solito. Plasma sanguigno e acqua di mare sono gli unici due composti abbastanza simili in natura perché ciò accada, il che è piuttosto incredibile! Per questo motivo, alcuni degli incredibili benefici che il sale marino può avere sulla pelle includono l'apertura dei pori, l'assorbimento di sebo in eccesso, la riduzione delle cicatrici, combattere i batteri che causano l'acne e la riduzione dell'infiammazione. Ecco la magia...", spiega Hailey e poi continua:

"Il sale marino è ricco di numerosi minerali curativi per la pelle. Magnesio, calcio e potassio aiutano ad assorbire le tossine nel corpo e promuovono il processo di guarigione. Ecco perché fa miracoli per l'acne e le infezioni. Il magnesio è un antinfiammatorio e un agente antimicrobico. Inoltre, lo zolfo nell'acqua salata marina è un antisettico naturale - molte maschere per l'acne oggi contengono questi principi attivi".

La lezione di chimica non è ancora finita, infatti la modella aggiunge:

"Il sale marino è un esfoliante naturale. Quando nuoti nel mare, il sale aiuta a eliminare la pelle morta e a promuovere una nuova produzione sana di cellule epiteliali. In combinazione con la sabbia, tutta la pelle morta sul tuo corpo dovrebbe ridursi notevolmente alla fine della giornata in spiaggia! I minerali dell'oceano aprono i pori così potrai avere riuscire a pulire la pelle più in profondità. Inoltre stimola il flusso della circolazione del sangue, questo aiuta anche i sieri e le creme idratanti ad essere facilmente assorbite dalla pelle."

"A volte la natura è il miglior segreto di bellezza di sempre :)", conclude Hailey.

Se avevamo già mille motivi per sognare di tuffarci nel mare, ora non possiamo davvero più resistere. Quanto manca alle vacanze per riposarci e soprattutto per diventare bellissimi? Troppo!

