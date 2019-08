Hailey Bieber sembra una persona totalmente diversa con i capelli castano scuro

Stenterai a riconoscerla

Per il suo ultimo servizio fotografico, Hailey Bieber ha collaborato con la rivista Interview e sembra proprio che il magazine le abbia chiesto di giocare a travestirsi. Nello scatto pubblicato dalla modella su Instagram, possiamo ammirarla in una versione totalmente inedita: sembra davvero una persona completamente diversa con i capelli castano scuro.

Eccola qui, stenterai a riconoscerla:

Chiaramente si tratta di una parrucca, un caschetto cortissimo e scurissimo, che dobbiamo dire le dona molto. Ma c'è qualcosa che non potrebbe osare la moglie di Justin Bieber? Per noi la risposta è no.

ph. getty images