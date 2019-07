Hailey Bieber mostra le sue lentiggini: il più bel selfie senza trucco dell’estate 2019

Bella vera

Al culmine di questa calda estate, sembra che la dichiarazione di bellezza più memorabile abbia il segno meno: meno styling, meno filtri e meno (anzi senza) trucco. Almeno, se ti chiami Hailey Bieber. La modella ha pubblicato uno stupendo Instagram selfie, dove posa completamente al naturale. L'unico aspetto negativo? Se non hai le lentiggini, lo scatto potrebbe farti venire un pochino di invidia. LOL

Visualizza questo post su Instagram :) Un post condiviso da Hailey Rhode Bieber (@haileybieber) in data: 25 Lug 2019 alle ore 2:28 PDT

Un'adorabile spruzzata di lentiggini sul naso, labbra naturalmente color ciliegia, folte sopracciglia appena delineate. In linea con il paesaggio bucolico, Lady Bieber ha i capelli scompigliati in onde disordinate, come se si fosse appena asciugata al sole, dopo essere saltata fuori da un specchio d'acqua e prima di godersi una passeggiata tra i campi. Hailey non è forse più bella così rispetto che nelle foto ultra patinate che condivide sui social abitualmente?

La lezione? Quando i giorni sono lunghi, caldi e leggeri, elimina fondotinta coprenti e lascia che le tue lentiggini risplendano al sole. Sono l'accessorio migliore di sempre.

Gli Jailey hanno appena festeggiato l'anniversario di quando lui le aveva chiesto la mano durante una vacanza alle Bahamas.

E per l'anniversario del matrimonio, che sarà il 13 settembre, avrebbero in programma di andare di nuovo all'altare, questa volta in una cerimonia in grande con famiglie e amici.

ph. getty images