Hailey Bieber: la sua skincare routine in 4 fasi è super facile – e si basa sulla scienza

L'importanza di conoscere i principi attivi

Sappiamo bene quanto Hailey Bieber sia una vera nerd della skincare e come condivida spesso con i suoi follower consigli e rimedi per prendersi cura della pelle. La dottoressa Bieber è tornata sulle sue Instagram Stories per raccontarci la sua routine di bellezza prima di andare a dormire: 4 semplici passaggi, che dimostrano che non serve spendere un sacco di soldi in prodotti costosi, la cosa importante è conoscere i principi attivi. Si tratta di scienza, baby.

Nel video condiviso dalla modella e che qui puoi vedere ripreso da un fan account, Hailey spiega nel dettaglio la sua skincare routine per la notte, ecco le 4 fasi:

1. Per prima cosa lava il viso due volte. Hailey merita un applauso perché non solo rimuove trucco e SPF, ma pulisce ancora una volta il viso dopo averlo fatto.

2. Quindi segue un siero con niacinamide, un ingrediente per la cura della pelle che ha tanto talento quanto Cristiano Ronaldo nel fare gol.

La niacinamide è ottima per ridurre al minimo i brufoli, ma aiuta anche a ridurre le macchie scure, aumenta la salute e la forza della barriera cutanea, proteggendola da ogni tipo di danno futuro.

3. Poi segue uno dei nostri preferiti: un siero con acido ialuronico.

Se l'acido ialuronico non fa parte della tua routine, dovresti aggiungerlo subito perché è un super idratante. Sostanza naturalmente presente nella nostra pelle, l'acido ialuronico riveste un ruolo importantissimo in quella che è la composizione del tessuto connettivo, aiutando il mantenimento del grado di idratazione, turgidità, viscosità e plasticità. Permette alla pelle di mantenere il suo tono e grazie alla sua capacità di legare e trattenere acqua, garantisce il mantenimento dell'idratazione cutanea.

4. Infine, Hailey termina la sua skincare super semplice, ma super efficace con una crema idratante per sigillare tutta l'idratazione.

Non abbiamo scuse, questa skincare routine è troppo facile (economica e scientifica) per non provarla subito!

ph. getty images