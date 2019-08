Hailey Bieber ha un nuovo (adorabile) set di mini tatuaggi sulla mano destra

Da copiare!

Hailey Bieber è andata nello studio di Los Angeles del tatuatore delle celebrità Doctor Woo per regalarsi un nuovo set di mini tatuaggi sulla mano destra. Ci chiediamo se li abbia pensati per abbinarli al suo abito da sposa, perché sembra che risposerà Justin Bieber in una grande seconda cerimonia il 30 settembre sulla costa della South Carolina. Ad ogni modo, la modella ha mostrato i suoi tiny tattoo sulle Instagram Stories e, onestamente, sono così carini che vorremmo copiarle l'idea.

Ecco il boomerang, ripreso da un fan account:

Visualizza questo post su Instagram Hailey Showing her New Tattoos Via Instagram Stories #haileybieber Un post condiviso da Hailey Baldwin Bieber (@newsbaldwin) in data: 22 Ago 2019 alle ore 11:56 PDT

Un mix di elementi botanici e astrologici, chissà se nascondono un significato importante, forse lo scopriremo proprio il giorno delle sue seconde nozze.

ph. getty images