Hailey Bieber ha rivelato di soffrire di dermatite periorale: cos’è e perché può essere causata dal make-up

Hailey è una "nerd" della skincare

Dal suo isolamento responsabile con Justin Bieber in Canada, Hailey Bieber ha deciso di svelare tutti i suoi segreti di bellezza. La modella ha cominciato rispondendo alle domande dei suoi fan su Instagram, dando a tutti ottimi consigli per la cura della pelle del viso, poi ha tenuto una masterclass online gratuita di skincare con la famosa dermatologa Barbara Sturm. E ora, ha rivelato in un'intervista a Glamour UK di soffrire di dermatite periorale.

Non ne hai mai sentito parlare? È un'eruzione cutanea infiammatoria che si verifica intorno alla bocca, agli occhi, al naso e provoca irritazione e prurito alla pelle. Molto spesso scambiata come acne, la dermatite periorale può anche essere accompagnata da una sensazione di bruciore e può essere causata da una reazione ai prodotti cosmetici. Quindi fai attenzione, non spalmare MAI la prima cosa che capita:

"Ho la dermatite periorale, alcuni prodotti irritano la mia pelle, dandomi un orribile prurito attorno alla bocca e agli occhi", ha detto Hailey alla rivista. "Cerco sempre di evitare prodotti con troppa fragranza o profumo perché sono troppo forti sulla mia pelle. Tuttavia, non so sempre cosa mi viene messo sulla pelle perché lavoro con molti truccatori diversi."

Nell'intervista, Hailey ha anche rivelato che la pillola anticoncezionale, così come la città in cui vive, influiscono negativamente sulla sua pelle:

"Ora che prendo la pillola anticoncezionale non ho il ciclo, ma sento ancora sintomi della sindrome premestruale e questo può influire anche sulla mia pelle. La mia pelle in realtà sta molto molto meglio in Canada, dove c'è aria più pulita, rispetto a quando sono a New York o Los Angeles".

ph. getty images