Hailey Bieber ha condiviso la sua intera skincare routine invernale – prendi appunti

I principi attivi per una glowy skin pazzesca

Sappiamo bene quanto Hailey Bieber sia una vera nerd della skincare e come condivida spesso con i suoi follower consigli e rimedi per prendersi cura della pelle.

La dottoressa Bieber è tornata sulle sue Instagram Stories per aggiornarci sulla sua routine di cura della pelle per l'inverno. Dal momento che non ne abbiamo mai abbastanza dei suoi sinceri beauty tip, abbiamo preso appunti per raccogliere tutte le informazioni su come la modella affronti la fredda stagione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hailey Rhode FAN PAGE (@newsbaldwin)

Sulla base di ciò che racconta nelle clip, che puoi vedere qui riprese da un fan account, Hailey mantiene il suo regime personale breve e punta tutto sui principi attivi. Si tratta di scienza, baby.

Per iniziare, applica una maschera idratante su tutto il viso combinata a dei patch per gli occhi, tiene tutto per 10 minuti.

Poi arriva la parte fondamentale: la 24enne applica un "siero peptidico + siero idratante con niacinamide" sulla pelle umida.

I peptidi sono amminoacidi utilizzati dalla pelle per costruire collagene ed elastina, il che significa che i sieri con peptidi possono aiutare la pelle ad apparire più soda. La niacinamide è un altro ingrediente potente: supporta la barriera cutanea, migliora la consistenza e aiuta a bilanciare le pelle miste e grasse, quindi ad evitare i brufoli.

Dopo il siero, utilizza una crema idratante leggera con SPF, che, indipendentemente dall'occasione o dalla stagione, dovrebbe sempre far parte della tua routine di cura della pelle. Inoltre, non scordare mai di applicare la crema idratante sopra ai sieri. I sieri lavorano nella parte interna della pelle, la crema lavora sulla parte esterna. Si chiama "stratificazione".

Questa semplice ma efficace routine di bellezza dimostra che non serve spendere un sacco di soldi in prodotti costosi, la cosa importante è conoscere i principi attivi.

Non abbiamo scuse, questa skincare routine è troppo facile (economica e scientifica) per non provarla subito!

ph. getty images