Unghie autunno 2019: Hailey Bieber ha scelto la tonalità neutra perfetta per la stagione

Da copiare!

Le tendenze unghie autunno sono tutte sui toni nude, nuance che non virano verso il rosa, ma verso il beige, il terracotta e i colori della terra. Insomma, molto anni '70. L'ultima celebrity a giocare con le tinte neutre è Hailey Bieber, che ha appena cambiato il suo smalto perlato da sposa, per una manicure color mogano, o se preferisci "cioccolato al latte". La modella ha mostrato le sue unghie via Instagram Stories, scrivendo: "la perfetta sfumatura autunnale" e noi non potremmo che essere più d'accordo.

Ecco, il post ripreso da un fan account:

Hailey via Instagram Stories Un post condiviso da Hailey Baldwin Bieber (@newsbaldwin) in data: 6 Ott 2019 alle ore 9:27 PDT

L'elegante manicure ovale marrone post matrimonio è stata creata per Hailey dal famoso manicurist Tom Bachik - che tra le clienti più affezionata ha niente meno che Selena Gomez LOL, non te lo dobbiamo dire noi che Selena è il primo amore di Justin, ora marito di Hailey.

Tornando alle unghie, questa calda nuance autunnale è tutta da copiare per entrare con stile nel mood di metà ottobre.

