Le 5 regole skincare di Gal Gadot: i segreti di bellezza di Wonder Woman

Prendi appunti

La professione di Gal Gadot è quella di attrice, ma può anche darti qualche buon consiglio skincare perché è davvero in fissa con tutto ciò che è beauty. Che stia calcando un tappeto rosso o correndo dietro alle sue figlie a casa, una cosa è certa: Wonder Woman pensa che la bellezza viene dall'interno per poi si riflettersi all'esterno ed è sempre felice di sperimentare nuovi prodotti per trovare quelli che funzionano meglio sulla pelle del suo viso.

"Sono fissata coi prodotti di bellezza e provo sempre varie creme e sieri", ha raccontato ad Harper's BazaarSingapore. "Il mio mobiletto del bagno è pieno di marche diverse."

Nonostante un mobiletto pieno zeppo di cosmetici (su cui vorremmo mettere le zampe), la beauty routine della 36enne è minimale con prodotti efficaci e rituali semplici.

getty images

Queste sono le 5 regole skincare di Gal Gadot, prendi appunti:

Rimanere idratati è il suo consiglio di bellezza numero uno

"Prima di tutto bisogna bere molta acqua, perché non importa quanta crema idratante metti sulla pelle; se sei disidratato dall'interno, niente ti aiuterà", ha detto intervistata da Byrdie.

Trattandosi di cura della pelle, per Gal l'acqua non è solo da bere. "Porto con me l'acqua viso spray idratante", ha spiegato a Vogue. "Se senti che il tuo trucco si è asciugato durante il giorno, dona una sferzata di idratazione."

La beauty routine per la notte è un momento di self-care

Madre di tre bambine, per Gal prendersi cura della sua pelle è anche prendersi cura di se stessa. Tutto inizia e finisce nel bagno, lo spazio sacro dell'attrice per coccolarsi.

"Faccio una lunga doccia e medito", ha raccontato di recente a Self. "Faccio tutta la mia routine di bellezza con tutti prodotti che uso prima di andare a letto, sieri e cose del genere."

La cosa particolarmente intelligente è che fa tutta la sua skincare per la notte prima di rilassarsi sul divano con suo marito. In questo modo, quando inizia a sentirsi assonnata, la sua pelle è già pronta per andare a dormire.

Quando non lavora, la regola è poco trucco

Sebbene Gadot sia una star del cinema, non è una fan del full make-up che indossa quando gira sul set o sfila sul red carpet. In effetti, per compensare tutto il trucco che usa mentre lavora, preferisce usarne pochissimo quando è in pausa:

"Nella mia vita quotidiana, mi piace mantenere il trucco molto leggero, quindi quello che faccio è mescolare la mia crema idratante con un semplice tocco del mio fondotinta e lo applico semplicemente con le dita", ha detto ad Harper's Bazar. “Così facile e naturale.”

Questa abitudine viene direttamente dalle sue radici israeliane: "Dato che il clima in Israele è così caldo, gli israeliani indossano... molta crema solare e poco trucco", ha spiegato.

Allena la pelle cambiando i prodotti

"Uso e mischio sempre prodotti beauty diversi sulla la mia pelle, li cambio proprio come faccio con le mie routine di allenamento in palestra, perché devi sempre cambiare", ha raccontato Gadot a Self.

Se questo può funzionare per lei, è importante notare che molti dermatologi non consigliano di cambiare costantemente i prodotti, specialmente se hai la pelle sensibile.

getty images

Nutre la sua pelle dall'interno verso l'esterno con la dieta mediterranea

Gal non crede nelle diete alla moda o ai piani alimentari super restrittivi, comprende invece il potere di mangiare sano e sa che ciò che consuma può influire sia sul suo aspetto che sui suoi sentimenti. Ecco perché cerca l'equilibrio con la dieta mediterranea:

"Vengo da Israele, quindi seguo una dieta mediterranea... cerco di avere un'enorme percentuale di verdure nel piatto, quindi proteine ​​magre e poi una quantità di carboidrati buoni e di qualità", ha detto a InStyle. “Mangio molto pesce e insalate enormi con olio d'oliva e limone.”

ph. getty images