Finalmente possiamo vedere (bene) Bella Hadid con i capelli biondi

Come sua sorella Gigi

Bella Hadid ha deciso di tornare bionda, il suo colore di capelli naturale, proprio come quello di sua sorella Gigi. Qualche tempo fa, la splendida 22enne aveva condiviso un paio di foto sulle sue Instagram Story, dove sfoggiava una chioma biondissima. Gli scatti erano però volutamente sfocati e non si vedeva bene l'effetto reale della nuova acconciatura. Ma ora finalmente possiamo ammirare Bella in tutta la sua ritrovata "bionditudine".

Avvistata a New York City mentre trascorreva una serata con gli amici, Bella era super chic nel suo abito marrone chiaro, cardigan bianco e occhiali da sole - anche se è notte LOL. Ma i nostri occhi sono tutti per i suoi capelli color biondo miele, non l'avevamo mai vista con una chioma così chiara, se non nelle adorabili foto della sua infanzia che spesso condivide sui social.

A inizio carriera, la modella decise infatti di tingere i suoi capelli di castano scuro, per differenziarsi dalla sorella maggiore Gigi, che era già diventata famosa nel fashion system. Ma ora che tutti conoscono Bella ed è diventata una delle modelle più pagate al mondo, può davvero togliersi la voglia di tornare al suo colore naturale.

ph. getty images