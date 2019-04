Emma Roberts è davvero irriconoscibile con i suoi nuovi capelli biondi

Un radicale cambio di look

Alcune attrici preferiscono non stravolgere il loro hairstyle e indossare parrucche quando devono affrontare un nuovo ruolo al cinema o in televisione, altre invece decidono di entrare totalmente nella parte a cominciare dai capelli. Una di queste è Emma Roberts, sebbene abbia una chioma naturale biondo cenere, non ha paura di passare al castano scuro, nuance che ha sfoggiato nell'ultimo periodo. Ora, però, la star di American Horror Story è tornata bionda per un nuovo progetto cinematografico.

Il suo colorista Nikki Lee ha raccontato a Stylecaster che la nuance scelta si chiama “boho sunrise blonde”, qualcosa che Emma non aveva mai provato prima:

"Emma aveva bisogno di schiarire di nuovo i capelli per un progetto imminente a cui sta lavorando", ha raccontato Lee al magazine. "Volevamo aggiungere il nostro tocco personale e creare un colore che non ha mai avuto prima. Invece di fare il tipico biondo brillante, abbiamo optato per un tono boho sunrise. Qualcosa che sembrasse un po' più naturale e casual".

Non solo, Emma ha aggiunto extension per creare la lunghezza, che sono poi state sistemate con un taglio lungo, scalato e strutturato, una texture estiva anch'essa molto boho.

Non sappiamo su quale progetto sta lavorando Emma, ma non vediamo l'ora di scoprirlo!

ph. getty images