Ecco perché Kylie Jenner ha venduto il 51% di Kylie Cosmetics

Per il suo futuro e per quello di Stormi

Kylie Jenner ha venduto il 51% di Kylie Cosmetics al colosso della bellezza COTY, e ora la momager Kris Jenner, in un'intervista a CNBC, ha spiegato il perché della transizione finanziaria e dato tutte le risposte di cui eravamo in cerca.

COTY - una società proprietaria di marchi come Rimmel London, O.P.I. e molti altri - ha acquistato oltre la metà di Kylie Cosmetics per 600 milioni dollari, facendo crescere il valore dell'azienda della reality star fino a quasi 1.2 miliardi di dollari. Secondo quanto rivelato da mamma Kris, l'accordo finanziario è stato stipulato per espandere il business, portare il marchio di Kylie a un livello superiore, in modo che un giorno possa essere tramandato alla figlia Stormi.

"Penso che l'obiettivo sia quello di continuare a costruire l'attività di bellezza esistente di Kylie in un marchio di potenza globale", ha annunciato la mamma. "Questa è la visione. E abbiamo deciso di collaborare con Coty perché condividono la stessa visione che abbiamo nel costruire questa cosa e farla diventare grande. Sogniamo in grande, e questo è qualcosa di cui siamo così entusiaste".

L'accordo è stato fatto pensando al futuro di Kylie e della sua azienda cosmetica:

"Sente che questo è il suo posto nel mondo", ha detto Kris della figlia più piccola. "Qui è dove si trova la sua passione, e vuole davvero usare il suo lato creativo per sviluppare il suo marchio, questo è ciò che vuole fare per il resto della sua vita. Ne parla sempre."

Coty avrà infatti il controllo finanziario su Kylie Cosmetics, mentre la 22enne manterrà il controllo creativo.

E poi l'orgoglio di mamma:

“Ascolta, è davvero fortunata ad essere nella posizione in cui si trova. E lavoriamo sodo, e voglio solo continuare ad aiutare le ragazze a fare qualunque cosa vogliamo, concentrarsi su ciò che sono i loro sogni, e questo mi rende davvero felice”, ha aggiunto infine Kris. "Penso che ogni volta che una mamma è in grado di vedere il successo delle sue figlie a questo livello e di farle diventare persone davvero fantastiche con un grande cuore e super concentrate nel loro lavoro - Sono solo super orgogliosa".

Solo a una domanda non ha voluto rispondere. Sembra che Kris abbia incassato un'enorme fetta di 60 milioni di dollari dalla transazione, ma come dicevano non ha voluto confermare nulla.

