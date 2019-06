Dylan Sprouse si è tinto i capelli di blu e stenterai a riconoscerlo

O forse è Cole? Che confusione!

Dylan Sprouse, gemello di Cole, fidanzato della modella di Victoria's Secret Barbara Palvin, mastro birraio e attraente esemplare di essere umano ha completamente trasformato il suo look, addio lunghe fluenti onde bionde, Dylan ha rasato i capelli e li ha tinti di BLU, sì proprio di BLU. Ha mostrato per la prima volta il suo hairstyle via Instagram Story, puoi vedere la foto qui sotto ed è veramente qualcosa che potremmo definire audace!

— Dylan Sprouse via Instagram Stories. pic.twitter.com/A0KxV9pZaT — Cole Sprouse Brasil (@ColeSprouseBRA) 29 maggio 2019

Lo scatto crea subito un sacco di confusione, quando lo si guarda la prima volta viene da pensare che Dylan sia Cole. Iniziamo l'indagine. Qualche tempo fa, Cole era tornato al suo biondo cenere naturale, dopo la fine delle riprese dell'ultima stagione di Riverdale, rinunciando alla chioma corvina di Jughead, poi però al Met Gala l'abbiamo visto di nuovo con i capelli castani, eppure nella IG Story è di nuovo biondo.

Al contrario, sappiamo che di recente Dylan si è tagliato i capelli molto corti, proprio come nella IG Story, l'unica differenza sta proprio nel colore.

Visualizza questo post su Instagram Bye LA 🥺 📸 @andrewdaystudio Un post condiviso da Barbara Palvin (@realbarbarapalvin) in data: 6 Mag 2019 alle ore 12:32 PDT

L'unica cosa certa è che esistono tinte temporanee, mentre i capelli non possono crescere così in fretta. In ogni caso, questi due gemelli hanno davvero la capacità di gettarci in uno stato di super confusione. Capelli a parte, sono davvero troppo belli!

