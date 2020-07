Dua Lipa vuole tornare mora e ha chiesto ai fan su Instagram cosa ne pensano

Più che una riposta, un coro all'unisono

Con un nuovo disco arriva sempre un nuovo look. Alla fine dell'estate scorsa, Dua Lipa ci aveva stupito con un hairstyle back in the days super anni '90 platino sopra e castano sotto, perfetto per lanciare il sound di "Future Nostalgia": una macchina del tempo che prende il meglio dei decenni trascorsi per trasformarli in hit pop irresistibili. Ora che il suo secondo album è uscito e soprattutto che l'ha resa l'artista femminile più ascoltata al mondo su Spotify, la 24enne ha voglia di tornare letteralmente alle sue radici.

Visualizza questo post su Instagram should I bring her back? Un post condiviso da DUA LIPA (@dualipa) in data: 14 Lug 2020 alle ore 6:11 PDT

La principessa del pop ha appena condiviso una vecchia foto su Instagram, dove sfoggiava ancora il suo amato caschetto castano scuro, il suo naturale colore di capelli. Nella didascalia ha chiesto ai fan:

"Dovrei riportarla indietro?"

Scorrendo i commenti, si scopre un coro all'unisono, la risposta è una sola: "Sì!".

Adoriamo il two tone hairstyle di Dua, ma dobbiamo ammettere che siamo d'accordo con i suoi fan, dopo un anno di platino, rivogliamo vedere i suoi iconici glass hair scuri.

Ora, rivediamo la sua prima performance da bionda, quella indimenticabile sul palco degli MTV EMA 2019:

ph. getty images