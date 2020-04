Dua Lipa cambia ancora look in quarantena: dopo i capelli rosa sono arrivati i capelli arancioni

Wow

Con un nuovo disco arriva un nuovo look - o diversi nuovi look. Per il lancio di "Future Nostalgia", Dua Lipa ci aveva stupito con un hairstyle super anni '90 platino sopra e castano sotto, ora che il suo secondo album è finalmente uscito e soprattutto che l'ha resa l'artista femminile più ascoltata al mondo su Spotify, era arrivato proprio il momento di festeggiare con dei coloratissimi colpi di testa. Dalla sua quarantena, prima Dua ha stupito i fan tingendo la chioma di rosa pastello, e ora a distanza di solo 10 giorni, ha deciso di cambiare ancora. Ecco la principessa del pop con i suoi nuovi capelli arancioni!

Visualizza questo post su Instagram orangina quarantina🍊 Un post condiviso da DUA LIPA (@dualipa) in data: 25 Apr 2020 alle ore 11:44 PDT

"orangina quarantina", ha intitolato il video che ha condiviso su Instagram mentre gioca con la sua frangetta clementina accanto al fidanzato Anwar Hadid. La coppia sta trascorrendo insieme il periodo del #IoRestoACasa insieme a Londra.

E proprio nella sua casa a Londra, la pop star sta girando un nuovo videoclip musicale, che accompagnerà un singolo estratto dal suo ultimo album "Future Nostalgia".

L'ultimo videoclip girato da Dua Lipa prima del lockdown è quello che accompagna la canzone "Break My Heart". Dai un'occhiata qui sotto!

ph. getty images