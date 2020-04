Peli ne abbiamo? L’orario e la settimana del mese in cui la depilazione è meno dolorosa

Prendi appunti

Le tue gambe non vedono un'estetista dall'inizio del lockdown, la situazione peli è giunta a livelli mai raggiunti prima. Chiaramente puoi aspettare la fine dell'isolamento responsabile, l'unica arma che abbiamo contro la diffusione del coronavirus, ma se non sopporti più i peli impigliati dentro il tessuto dei leggings, allora devi rimboccarti le maniche e fare da sola. A meno che tu non sia dotata di una morbida e impalpabile peluria bionda, il rasoio non è un'opzione da prendere in considerazione, la lama non strappa il follicolo e indurisce il pelo, in meno di una settimana ti troveresti in una situazione ben peggiore e, passaci il temine, "barbuta". La ceretta e gli epilatori elettrici sono i migliori strumenti per la depilazione perché portano via la papilla inibendo la ricrescita del pelo. Ouch, sì, lo sappiamo fa male. Ma la buona notizia è che esiste una settimana del mese e un orario in cui lo strappo è meno doloroso. Non lo sapevi? Prendi subito appunti:

Per sentire meno dolore depilati una settimana dopo il ciclo. Tra le 15.00 e le 17.00 il metabolismo rallenta, in questa fascia oraria la soglia del dolore è più alta.

via GIPHY

#AloneTogether #IoRestoACasa

ph. getty images