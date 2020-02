Demi Lovato pubblica un vero selfie senza trucco per la prima volta “dopo anni”

Ed è bellissima

Demi Lovato è tornata senza filtri e photoshop su Instagram, per la splendida pop star è molto importante usare la sua risonanza per parlare degli effetti negativi degli irreali e irraggiungibili standard di bellezza che assediano tutti i social network. Dopo aver mostrato il suo corpo così com'è e per davvero, la 27enne ha appena pubblicato un selfie senza trucco per celebrare il #NoMakeupMonday. E nella foto Demi è davvero senza trucco e senza orma di dubbio, sarai d'accordo con noi che è ancora più bella con tutte le sue adorabili lentiggini in bella mostra.

Nella didascalia, Demi parla ancora una volta dell'importanza di accettare se stessa e di come sia fondamentale nel suo percorso di salute mentale:

"Non pubblico un #NoMakeupMonday da anni, ma ho pensato che dopo aver pubblicato così tante foto glamour con tonnellate di trucco e capelli in piega fosse importante mostrarmi come sono sotto tutto questo. Ecco come sembro l'85% -90% delle volte. Orgoglioso delle mie lentiggini, orgogliosa della fossetta sul mento e orgogliosa di me stessa per amarmi e accettarmi come sono."

In una recente intervista, Demi ha parlato del suo crollo del 2018, quando era stata trovata incosciente nella sua casa per presunta overdose, causato proprio dalla pressione costante di dover apparire in un certo modo per cui si sottoponeva a diete super restrittive e ad allenamenti troppo intensi.

Ora però ha affrontato il mostro grazie all'aiuto di specialisti, il suo peso non è più un problema ed tornata in salute e alla musica con una splendida performance ai Grammy 2020, in cui ha cantato "Anyone": ha poi spiegato che il brano era un "grido di aiuto" scritto prima che fosse ricoverata in ospedale nel 2018.

Non è la prima volta che Demi si mostra senza ritocchi, per quella che realmente è, sui social. Era già accaduto ad aprile 2018, quando aveva pubblicato una serie di Instagram Story, dove ha mostrato la sua cellulite, le smagliature e le cosce che si toccano. Anche in quel caso aveva lanciato un forte messaggio body positive che puoi rileggere cliccando qui.

