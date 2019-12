Demi Lovato ha un nuovo tatuaggio sul collo e il significato è molto importante

"Survivor"

Grazie a un nuovo tatuaggio, Demi Lovato ricorderà per sempre la forza con cui è riuscita a superare il periodo più della sua vita. In un post di Instagram condiviso dal famoso tatuatore Dr. Woo, possiamo ammirare il nuovo tattoo che la cantante ora ha sul collo e che recita "survivor", "sopravvissuta" in un corsivo molto delicato. L'artista ha aggiunto nella didascalia della foto "su una vera".

Visualizza questo post su Instagram On a real one 💪🏼🙏🏼 @ddlovato #hideawayatsuitex #slimneedle Un post condiviso da Doctor Woo (@_dr_woo_) in data: 16 Dic 2019 alle ore 1:39 PST

Demi non ha ancora condiviso il tatuaggio sui social o l'ispirazione che l'ha portata a farlo, i fan ipotizzano che probabilmente rimanda alla lotta della bella 27enne con la sobrietà. Dopo quel luglio 2018, quando è stata portata d'urgenza in ospedale a seguito di una presunta overdose, Demi ha costantemente ricordato ai suoi fan che è grata di essersi lasciata alle spalle il periodo più straziante della sua vita e di "amare la persona che sono oggi".

Noi siamo con te, Demi.

E a giudicare dai suoi ultimi aggiornamento social, non ci vorrà ancora molto per ascoltare nuova musica firmata Demi Lovato. Il suo ultimo album di inediti è "Tell Me You Love Me", uscito a settembre 2017.

ph. getty images