Demi Lovato e Lili Reinhart promettono che questo consiglio skincare da 60 secondi funziona davvero

Ed è anche facilissimo

Renée Rouleau è una famosa estetista di Los Angeles e tra le sue più affezionate clienti ha Lili Reinhart e Demi Lovato. L'esperta sa bene come rendere luminosa la pelle e recentemente ha condiviso con Teen Vogue un consiglio segreto che cambierà sicuramente la tua skincare per sempre.

No, non devi comprare creme costose, il consiglio preferito di Rouleau riguarda quando applicare i prodotti sul viso:

"Dopo aver lavato il viso e asciugato con un asciugamano, la tua pelle nuda è più vulnerabile alla disidratazione attraverso un processo chiamato osmosi".

Cosa significa? In sostanza, come spiega, "hai una finestra di 60 secondi prima che evapori tutta l'umidità".

In termini più semplici, ciò significa che finito di lavarti il ​​viso, hai solo un minuto per un'efficace idratazione. Applicare i prodotti sulla pelle umida garantisce che le sostanze nutritive e idratanti riescano a entrare in profondità nei pori della pelle.

Rouleau consiglia di iniziare con un toner senza alcool "per fornire acqua alle cellule assetate e quindi di seguire con un siero e una crema idratante".

Se lo fai, l'esperta assicura che "non proverai mai più quella sensazione di pelle tirata e secca, questo significa che non si è verificata disidratazione".

Anche se può sembrare un semplice trucchetto, questo ha cambiato la vita di celebrità che lo hanno incluso nella loro beauty routine quotidiana. Renée ha recentemente condiviso alcune storie di successo sul suo account Instagram, con Demi Lovato che l'ha ringraziata personalmente e anche Lili Reinhart:

"Renée mi ha aiutata a combattere la mia acne cistica e le sarò sono per sempre grata", ha scritto l'attrice di Riverdale.

Visualizza questo post su Instagram A ray of sunshine she is. @lilireinhart ✨☀️💗 Un post condiviso da Esthetician & Skincare Expert (@reneerouleau) in data: 14 Apr 2019 alle ore 8:12 PDT

Con delle lodi così, come fai a discuterne! Proveremo certamente anche noi.

ph. getty image