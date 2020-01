Demi Lovato celebra la sua “rinascita” con un nuovo tatuaggio sulla schiena

La rinascita dello spirito

Grazie a un nuovo tatuaggio, Demi Lovato ricorderà per sempre la forza con cui è riuscita a superare il periodo più buio della sua vita. La splendida pop star ha aggiunto alla sua numerosa collezione un meraviglioso tattoo 3D sulla parte superiore della schiena. Il pezzo è un piccolo angelo con ali spezzate che viene sollevato e portato in salvo da delle colombe, nello stile ultra realistico del famoso tatuatore delle celebs Alessandro Capozzi.

Demi non ha ancora condiviso il nuovo tatuaggio sui social, per fortuna lo ha postato il tattoo artist sul suo account Instagram personale. Non solo, nella didascalia Alessandro Capozzi ha spiegato l'ispirazione che ha portato alla creazione del bellissimo inchiostro:

"Abbiamo creato questo pezzo insieme per rappresentare una rinascita dello spirito", ha scritto Capozzi. “Le ali scure rappresentano i tempi brutti, il loro svanire è il modo in cui è andata avanti. La luce dall'interno rappresenta la forza interiore necessaria per il cambiamento e le colombe, tirandola su, simboleggiano il raggiungimento di uno stato di coscienza superiore. Congratulazioni per il tuo viaggio Demi, onorato di averlo rappresentato per te".

Dopo quel luglio 2018, quando è stata portata d'urgenza in ospedale a seguito di una presunta overdose, Demi ha costantemente ricordato ai suoi fan che è grata di essersi lasciata alle spalle il periodo più straziante della sua vita e di "amare la persona che sono oggi".

Noi siamo con te, Demi.

E a giudicare dai suoi ultimi aggiornamento social, non ci vorrà ancora molto per ascoltare nuova musica firmata Demi Lovato. Il suo ultimo album di inediti è "Tell Me You Love Me", uscito a settembre 2017.

ph. getty images