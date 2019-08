Dakota Johnson ha spiegato perché non ha lo più lo spazio tra gli incisivi

Ed è molto triste per averlo perso

Dakota Johnson ha fatto un'apparizione al The Tonight Show con Jimmy Fallon e l'irriverente conduttore non poteva esimersi dal porle la domanda che in questo momento tutto il mondo vorrebbe farle: che fine ha fatto l'adorabile spazio tra gli incisivi dell'attrice? Il divario che illuminava il sorriso di Dakota si è infatti recentemente chiuso, sparito, scomparso, ma come ha spiegato la splendida 29enne non è stata affatto una scelta volontaria. Anzi, è davvero molto triste per aver perso il suo diastema, così chiamato in termini medici.

Ecco, cosa ha detto Dakota:

“Avevo un fermo permanente da quando avevo 13 anni, ed era incollato alla parte posteriore dei miei denti. Di recente ho avuto molti problemi al collo, quindi la mia ortodontista, ha deciso che sarebbe stata una buona idea toglierlo e vedere se la mia mascella avesse bisogno di espandersi, e mi ha aiutato. E il mio divario si è chiuso da solo. E sono anche molto triste per questo."

Poi ha spiegato, "Man mano che cresci come essere umano, il cranio si espande e la mascella e i denti si muovono. I tuoi denti non sono come quando eri bambino. "

Mentre Jimmy Fallon cercava di continuare l'intervista e cambiare argomento, Dakota è intervenuta per precisare che il diastema tornerà e questa sì che è una grandissima notizia:

"Tornerà... il diastema. Con altri fermi permanenti. Il mondo dell'odontoiatria è così avanzato".

Oh, a proposito, sembra che tra Dakota Johnson e Chris Martin ci sia un ritorno di fiamma, dopo essersi lasciati lo scorso maggio. Il cantante ha partecipato al party per la fine delle riprese del film Covers, ultima fatica dell'attrice.

ph. getty images