Da Bella Thorne a Kendall Jenner, i tatuaggi più femminili e sexy delle star

Audaci e segreti

Cosa c'è di più sexy di un tatuaggio segreto? Qualcosa che si può nascondere nelle occasioni ufficiali e mostrare solo in quelle speciali - o meglio, a una persona speciale. Non tutti i tatuaggi sono infatti pensati per essere visti, alcuni possono rimanere una gioia privata.

Hai bisogno di qualche ispirazione? Abbiamo raccolto alcuni dei tatuaggi più belli delle nostre star preferite, tutti posizionati in parti del corpo molto segrete. Da Kendall Jenner a Bella Thorne, preparati a rimanere davvero senza fiato.

Sulla colonna vertebrale come Bella Thorne, Lady Gaga e Halle Berry

Visualizza questo post su Instagram Bruised but not broken 7/23** #thelifeofawannabemogul Un post condiviso da BELLA (@bellathorne) in data: 14 Lug 2019 alle ore 12:17 PDT

Visualizza questo post su Instagram Who says I’m not a mermaid 🧜‍♀️ Un post condiviso da Halle Berry (@halleberry) in data: 4 Mar 2019 alle ore 10:27 PST

Sotto il seno e sulla cassa toracica come Rihanna, Miley Cyrus e Lucy Hale

Visualizza questo post su Instagram all @jacquieaiche errthang Un post condiviso da badgalriri (@badgalriri) in data: 31 Lug 2015 alle ore 2:01 PDT

Visualizza questo post su Instagram Drenching myself in @champagnepapi tears 💧💦💧💦 Un post condiviso da Miley Cyrus (@mileycyrus) in data: 22 Mar 2019 alle ore 12:52 PDT

Visualizza questo post su Instagram @bustle Un post condiviso da Lucy Hale (@lucyhale) in data: 25 Apr 2017 alle ore 10:09 PDT

Sulla coscia come Sophie Turner, Halsey e Charlotte Crosby

Visualizza questo post su Instagram Pinkies up cowboys Un post condiviso da Sophie Turner (@sophiet) in data: 1 Mag 2018 alle ore 9:26 PDT

Visualizza questo post su Instagram mama said knock u out 💪🏽🕷⛓💎 @donslens Un post condiviso da halsey (@iamhalsey) in data: 4 Lug 2019 alle ore 10:32 PDT

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Charlotte Letitia Crosby (@charlottegshore) in data: 27 Mag 2019 alle ore 1:54 PDT

Sul collo, accanto alle orecchie come Hailey Bieber

Visualizza questo post su Instagram 💎 @haileybieber #jonboytattoo #jonboyxmoxy Un post condiviso da c/s ∴jon✞boy∴ p/v (@jonboytattoo) in data: 24 Feb 2019 alle ore 4:01 PST

All'interno delle labbra come Kendall Jenner

Visualizza questo post su Instagram meow @kendalljenner #jonboytattoo Un post condiviso da c/s ∴jon✞boy∴ p/v (@jonboytattoo) in data: 29 Set 2016 alle ore 9:11 PDT

Vuoi vedere altri incredibili tatuaggi? Tanti video con il meglio di Just Tattoo Of Us ti aspettano nella pagina dedicata allo show: clicca qui!

ph. getty images