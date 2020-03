Come pulire i pennelli per il trucco nel modo giusto con lo shampoo che usi per i capelli

Ed è più veloce che lavarsi i capelli!

I pennelli per il trucco sono la spina dorsale del tuo beauty kit, per questo motivo dovresti averne MOLTA cura. La loro pulizia dovrebbe diventare una parte essenziale della tua routine di bellezza e per due buone ragioni: rimuovere il trucco residuo e lo sporco dalle setole consente un'applicazione del make up perfetta. Secondo motivo, ma non meno importante: prevenire la comparsa della temibile acne e dei brufoli. Hai idea di quante schifezze pronte a occludere e a infettare i tuoi pori vivono in un pennello sporco?

Se ti trucchi molto e lo fai ogni giorno, dovresti pulire i pennelli almeno una volta alla settimana. Non temere, la procedura è molto semplice e non hai bisogno di prodotti specifici. Ecco, passo passo, cosa devi fare:

1. Versa qualche goccia di shampoo delicato in un bicchiere o in una tazza, poi riempila con acqua tiepida

2. Fai ruotare i pennelli nell'acqua e massaggia delicatamente le setole per rimuovere ulteriormente la sporcizia

3. Risciacqua con acqua pulita, poi con delicatezza cerca di eliminare l'acqua in eccesso

4. Appoggia i pennelli su un foglio di carta assorbente e lasciali asciugare

Più veloce che lavarsi i capelli!

Ph: Adobe