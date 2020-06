Christina Aguilera: una manicure pazzesca per il decimo anniversario del suo album “Bionic”

WOW

Christina Aguilera ha celebrato un anniversario importante: dieci anni dall'uscita del suo sesto album in studio "Bionic", ovvero quello in cui c'è "Not Myself Tonight", se non hai mai ascoltato l'intero album, fallo subito perché è una bomba. L'anniversario vero e proprio è stato il 4 giugno, ma Xtina ha deciso di rimandare i festeggiamenti, perché per lei era importante usare le sue piattaforme social per supportare il movimento Black Lives Matter.

"Un grande ringraziamento a tutti voi ragazzi che avete ricordato il decimo anniversario di #Bionic la scorsa settimana. Ho visto tutti i vostri post e messaggi dolci e sono eternamente grata, ma festeggiare la scorsa settimana non mi sembrava giusto, con una così importante rivoluzione appena iniziata, mentre lottiamo per #BlackLivesMatter. Questa settimana prometto di condividere alcuni ricordi celebrativi con tutti voi continuando la lotta. Restate sintonizzati!", ha scritto la pop star nella didascalia del post Instagram.

Ovviamente anche noi ci uniamo nel celebrare l'anniversario dell'album iconico, ma inguaribili amanti delle unghie selvagge come siamo, non potevamo fare a meno di notare la manicure pazzesca e super dettagliata che sfoggia nelle foto del post: nail ombré nero-rosso, dove si legge "Bionic" e "Xtina" in bianchi caratteri gotici.

Visualizza questo post su Instagram Tribute Nails for @xtina Bionic 10year Anniversary ❤️🖤 Un post condiviso da Chaun P. 🇰🇭 (@chaunlegend) in data: 15 Giu 2020 alle ore 7:09 PDT

Xtina ha taggato il famoso nail artist Chaun Legend, che ha ricondiviso l'album aggiungendo un'ultima foto, dove possiamo ammirare per bene e da vicino la stupenda manicure tributo. WOW.

ph. getty images