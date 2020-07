Charlotte Crosby cambia look: addio riflessi biondi, ha tinto i capelli di castano scuro

E sta una favola

Anche in UK hanno riaperto i parrucchieri e Charlotte Crosby non poteva che fiondarcisi subito per uscire dal lockdown con un look tutto nuovo. Addio al bronde che ha sfoggiato negli ultimi tempi, la star di Geordie Shore ha tinto i capelli di un castano molto scuro - e sta davvero una favola!

Vediamo subito il "prima e ora":

Prima

Ora

Visualizza questo post su Instagram Friday. Un post condiviso da Charlotte Letitia Crosby (@charlottegshore) in data: 10 Lug 2020 alle ore 1:13 PDT

Oh, a proposito, Charlotte ha selezionato i video più folli e divertenti che sono stati realizzati in tutto il mondo da persone normali e da celebs, durante il periodo di quarantena dovuto all'epidemia di Coronavirus. Il tutto è diventato uno spensierato e imperdibile show che si chiama MTV's Lockdown Laughs with Charlotte Crosby.

Guarda il meglio di MTV's Lockdown Laughs with Charlotte Crosby cliccando qui.

ph. MTV