Cate Blanchett, cambio radicale di look: addio biondo ora è castana!

Davvero inaspettato

Incredibile, ma vero, una delle bionde più iconiche dell'industria cinematografica non è più bionda. Sì, Cate Blanchett ha cambiato radicalmente look e ha mostrato per la prima volta i suoi nuovi capelli castani sul tappeto rosso dei BAFTA 2019. Sembra quasi un'altra persona, vero?

Bruna o bionda, Cate è sempre divina, ma se ti manca il bagliore delle sue ciocche dorate, sarai sollevato di sapere che si tratta di un cambiamento temporaneo. L'attrice è in scena al National Theatre di Londra, con lo spettacolo teatrale When We Have Sufficiently Tortured Each Other, il nuovo hairstyle è parte integrante del suo personaggio. Finite le rappresentazioni, presumibilmente, Cate tornerà bionda.

getty images

ph: getty images