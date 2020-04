A casa in quarantena, Elle Fanning sperimenta un make-up super creativo usando solo il rossetto rosso

Usa il tuo viso come una tela e il make-up come tavolozza

Se pensavi che in quarantena il rossetto rosso fosse il cosmetico più futile tra tutti, ora potresti cambiare idea. Nel mondo di Elle Fanning, il tempo trascorso a casa può essere anche un'opportunità per diventare molto creativi, lei ho ha fatto proprio usando un lipstick cremisi e ha condiviso il suo make-up favolosamente fuori dalle righe su Instagram:

Visualizza questo post su Instagram How I’m getting creative Un post condiviso da Elle Fanning (@ellefanning) in data: 29 Apr 2020 alle ore 11:47 PDT

"Come sto diventando creativa", ha scherzato l'attrice nella didascalia dell'album.

Non solo il rossetto consueto sulle labbra, Elle lo ha usato anche per creare un cat eye grafico sulle palpebre. Monocromatico e divertente, cosa ci dice questa avventura super creativa della 22enne? Anche se dobbiamo rispettare responsabilmente il distanziamento sociale per contenere l'epidemia di coronavirus, possiamo trasgredire altre regole per prenderci una sorta di boccata d'aria. Quindi, è ufficiale, le regole di applicazione del trucco non esistono più, è il momento ideale per pensare in modo non lineare. Lascia che il tuo viso sia la tua tela e il make-up la tua tavolozza: potresti semplicemente uscire dalla quarantena con una nuova firma di bellezza.

ph. getty images