I capelli di Lili Reinhart sono naturalmente super ricci e non ne avevamo idea

Favolosi boccoli rimbalzanti

Siamo abituati a vedere le celebrità sempre al loro meglio con trucco e capelli perfetti - che si tratti di red carpet, apparizioni in TV o di servizi fotografici patinati. Quando invece riusciamo a dare un'occhiata alle star al naturale, siamo spesso sorpresi di scoprire che sembrano, beh, un po' come noi. Proprio come è appena successo con Lili Reinhart, che con una Instagram Story ha rivelato al mondo di avere capelli naturalmente super ricci, cosa che non potevamo davvero immaginare.

Ecco la IG Story ripresa da un fan account:

A corredo del meraviglioso scatto, l'attrice di Riverdale ha scritto: "Letteralmente non è stato usato il ferro arricciacapelli. Questi sono i miei riccioli naturali perfezionati alla perfezione da Bryce Scarlett."

Bryce Scarlett è un famoso hairstylist, fa i capelli anche a Margot Robbie, Brie Larson, Gigi Hadid e a molte altre bionde star.

Tornando ai favolosi boccoli rimbalzanti di Lili, dobbiamo ammettere che ci hanno sorpreso, pensavamo avesse i capelli lisci, visto che di solito li porta così, al massimo mossi da onde morbide. Ma la bella 22enne ci ha dimostrato che avevamo torto e dobbiamo confessare di aver passato gli ultimi 10 minuti a stalkerare il suo account Instagram per capire come mai ci è sfuggito questo particolare - per noi importantissimo LOL

ph. getty images