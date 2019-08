I capelli biondi di Bella Hadid sono sempre più biondi!

Molto più biondi di quelli della sorella Gigi

Bella Hadid è sempre più bionda! La scorsa primavera, la super modella aveva iniziato il processo per tornare bionda, il suo colore di capelli naturale, proprio come quello di sua sorella Gigi e ora la trasformazione è ufficialmente completata. Bella ha sfoggiato i suoi chiarissimi capelli color miele con un selfie su Instagram: sdraiata su un mare di cuscini manda un bacio alla camera, ma i protagonisti dello scatto sono certo i suoi nuovi lunghi boccoli biondi. Il post non ha didascalia, perché la foto dice tutto da sola.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🦋 (@bellahadid) in data: 17 Ago 2019 alle ore 8:54 PDT

Sia i fan che le sue amiche celebrity hanno riempito Bella di complimenti nei commenti:

"Una ragazza bionda!!!?", ha esclamato Hailey Bieber, mentre Halsey ha scritto: "Bella bionda è la mia nuova cosa preferita". Anche Kim Kardashian e Kylie Jenner sono tra le stelle entusiaste del nuovo look di Bella.

A inizio carriera, la modella decise di tingere i suoi capelli di castano scuro, per differenziarsi dalla sorella maggiore Gigi, che era già diventata famosa nel fashion system. Ma ora che tutti conoscono Bella ed è diventata una delle modelle più pagate al mondo, può davvero togliersi la voglia di tornare al suo colore naturale.

ph. getty images