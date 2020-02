Capelli: Bella Thorne ci riporta negli anni 2000 con le sue nuove meches blu!

Christina Aguilera ne sarebbe orgogliosa

Molto spesso le tendenze più datate e dimenticate tornano dirompenti, la moda gira, anche per quanto riguarda i capelli. Dopo il tanga fuori dai pantaloni di Kendall Jenner, le nuove meches blu di Bella Thorne dimostrano che sta esplodendo la mania per gli anni 2000. Essendo nata nel 1997, all'epoca l'attrice non ha potuto scuotere questo hair trend, ma con un colpo di testa ha appena deciso di recuperare il tempo perduto.

Visualizza questo post su Instagram Should I delete this pic ? Un post condiviso da BELLA (@bellathorne) in data: 23 Feb 2020 alle ore 3:34 PST

Chi portò alla ribalta i colpi di luce colorati negli anni 2000 fu Christina Aguilera, che giocava con extension clip in rosse, nere e rosa. Bella era solo una bambina allora, ma oggi le sue meches blu brillante hanno totalmente le stesse vibrazioni di quelle di Xtina. Proprio com quelle di Aguilera, le ciocche blu di Bella sono stratificate sotto i suoi capelli castano scuro. La 22enne ha aggiunto i riflessi sulle ciocche sul davanti, che le incorniciano il viso, una variazione freschissima, che ci piace un sacco.

"Devo eliminare questa foto?" ha chiesto Bella nella didascalia di Instagram. Non capiamo perché l'attrice dovrebbe eliminare questo splendido selfie con ombretto blu abbinato ai suoi capelli. Ma nel caso lo facesse, ha pubblicato un altro scatto qualche giorno prima, che ci regala un'altra sbirciatina al suo vibrante hairstyle.

Visualizza questo post su Instagram Choose your fighter 1 or 2 ? Un post condiviso da BELLA (@bellathorne) in data: 21 Feb 2020 alle ore 12:41 PST

Considerando solo tre mesi fa Bella ci ha stupito con capelli ombré nei toni del verde, abbiamo la sensazione che il blu non sia un look che resterà ancora per molto. E non vediamo l'ora di scoprire cosa combinerà la prossima volta.

