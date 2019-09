Capelli autunno: il mezzo raccolto di Hailey Bieber è così alto da fare venire le vertigini

Da copiare

La settimana della moda di New York è in pieno svolgimento e all'evento esclusivo organizzato da Alexander Wang insieme a Bulgari, Hailey Bieber ha rubato i riflettori con un altissimo (letteralmente) momento di bellezza.

La modella e moglie di Justin Bieber ha regalato uno stile più moderno, molto da settimana della moda, al classico mezzo raccolto. Una ponytail altissima da far venire le vertigini, stretta in un delizioso elastico di stoffa bianco abbinato al mini dress. I capelli leggermente arricciati alle estremità rendono il beauty look disinvolto e beachy, da ragazza cool californiana, il tutto accentuato dalla pelle abbronzata, da una buona dose di bronzer e dalle labbra nude. L'acconciatura è molto divertente e di gran moda tra altre star come Beyoncé, Kim Kardashian West e Bella Hadid.

