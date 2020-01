Camila Cabello sei tu? Stenterai a riconoscerla con i capelli biondi e corti!

Come Marilyn Monroe

Quando Camila Cabello fa svolazzare i suoi lunghi lunghissimi boccoli castani in favolosi hair flip durante le sue performance è pura magia: i riccioli della cantante di "Señorita" raccontano la sua personalità audace, energica e sicura di sé - e i fan ne sono ossessionati. Ma sull'account Instagram della splendida 22enne è appena comparsa una nuova sorprendente foto: Camila posa in versione diva anni 50 con un'acconciatura biondissima e cotonatissima alla Marilyn Monroe... guarda, stenterai a riconoscerla!

Visualizza questo post su Instagram my oh my, what could we POSSIBLY be doing? 🎥👀👀👀👀👀👋🏼👋🏼👋🏼👋🏼👋🏼 Un post condiviso da camila (@camila_cabello) in data: 22 Gen 2020 alle ore 9:54 PST

"Cosa potremmo mai star facendo?", ha scritto Camila nella didascalia della foto. Un nuovo videoclip? Oppure è una prova costume per la sua performance ai Grammy 2020?

Di una cosa siamo certi, si tratta di una parrucca, perché Camila non rinuncerebbe mai alla sua meravigliosa criniera naturale, del resto è la sua firma di bellezza.

Oh, a proposito Camilizers! Il Romance Tour porterà Camila per la prima volta in concerto in Italia il 24 giugno al Mediolanum Forum di Milano!

ph. getty images