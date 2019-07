Camila Cabello ha un nuovo taglio corto di capelli per l’estate – e sta benissimo

"Short hair don't care"

In inverno, i capelli molto lunghi sono glamour, seducenti e super comodi per ripararsi dal freddo. In estate però, la storia è completamente diversa, il fatto di aver una sciarpa di capelli si trasforma in un vero incubo, motivo per cui è naturale che in tanti desiderino accorciare le lunghezze con l'inizio delle bella stagione. E incredibile ma vero, anche Camila Cabello, che da sempre fa parte del team "capelli lunghi forever", ha deciso di darci un bel taglio. La cantante di "Señorita" non ha mai avuto i capelli così corti e sta benissimo.

Visualizza questo post su Instagram 💚💚💚💚 sweet human @billieeilish Un post condiviso da camila (@camila_cabello) in data: 8 Lug 2019 alle ore 9:15 PDT

Con una foto pubblicata su Instagram accanto a Billie Eilish - e già questo fa volare, Camila ha mostrato ai suoi 35 milioni di follower il suo nuovo hairstyle. Le sue lunghe e lussureggianti onde che una volta le sfioravano la vita, ora le arrivano appena sotto la clavicola.

Il freschissimo nuovo taglio di capelli della splendida pop star è stato creato dal celebre hairstylist di L.A. Dimitri Giannetos, che ha anche condiviso sul suo account Instagram personale una foto dove si può ammirare da vicino il nuovo look della 22enne.

"Short hair don't care", ha scritto Dimitri nella didascalia.

Se c'è qualcosa che caratterizza Camila Cabello - oltre al suo straordinario talento vocale, ovviamente - sono sempre state le sue lunghe onde castane. Fin dai tempi delle Fifth Harmony, la splendida pop star non ha mai cambiato hairstyle, preferendo sfoggiare la sua lucente chioma naturale, resa ancor più graziosa dalla frangia lunga che tiene aperta sulla fronte. Tuttavia, sembra che Camila voglia iniziare a sperimentare nuovi hairstyle. A partire dal nuovo videoclip di "Find U Again", dove sfoggia una inaspettata acconciatura biondo platino.

ph. getty images