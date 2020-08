Britney Spears ha pubblicato dei selfie senza filtri per mostrare le sue lentiggini

Bella vera

Solo poche settimane dopo aver dichiarato su Instagram che "niente trucco è la strada da percorrere", Britney Spears continua a scoprirsi al mondo a poco a poco. La principessa del pop ha condiviso sul social le versioni senza filtri di alcuni dei suoi selfie più recenti:

"L'ultima foto è quella originale... nessun ritocco o filtro!!!!!!!", ha spiegato nella didascalia dei due album pubblicati sul social.

Le immagini mostrano la nostra Britney nel suo giardino, apparentemente senza trucco, tranne che per i suoi amati eyeliner e mascara. Le sue guance sembrano arrossate dal sole e sono cosparse di una sana dose di lentiggini, che non avevamo potuto vedere con il filtro originale.

La cantante di "Mood Ring" aveva infatti condiviso gli stessi selfie circa una settimana fa, prima di pubblicare le versioni senza filtri di cui stiamo parlano ora. Nella didascalia spiegava che il sole è il motivo per cui la sua pelle è così bella in questi giorni:

"Ora sto molto fuori e ringrazio il sole per aver risollevato il mio spirito e per avermi dato una pelle luminosa", aveva scritto il 4 agosto.

Che aggiungere? Solo tre cose: la prima è che Britney è bella vera, la seconda è che la amiamo così tanto che ci scoppia il cuore, la terza è che speriamo davvero che metta la SPF quando prende il sole nel suo giardino.

Oh, a proposito, quest'anno è il 20esimo anniversario del suo iconico singolo "Oops! ... I Did It Again". Qui ti raccontiamo la storia dell'iconica tutina rossa in lattice che ha indossato nel famoso videoclip.

ph. getty images