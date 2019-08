Unghie 2019: Bella Hadid sceglie il giallo per dare una svolta estiva alla french manicure

Giallo "Papaya"

È ufficiale, la french manicure è tornata sulla scena nail e Bella Hadid ne è completamente ossessionata. Prima ha scelto la sofisticata combinazione nude e bianco per le sue vacanze a Mykonos e ora ha deciso di reinterpretarla in chiave freschissima. Per la sua seconda nail art estiva, la super modella ha dato una svolta alla classica french colorando le lunette di una calda tonalità di giallo.

Eccole qui:

Anzi "giallo papaya", come precisa nella didascalia la sua manicurist Kim Truong, meglio conosciuta su Instagram come @kimkimnails. La nail artist ha condiviso la sua creazione sul suo account personale taggando Bella e non le saremo mai abbastanza grati per averlo fatto.

Nell'ultimo periodo, anche Beyoncé e sua sorella Gigi Hadid hanno sfoggiato delle straordinarie interpretazioni della classica french, che aveva ultimamente perso il suo appeal, ma come dicevano, è tornata dirompente e dobbiamo ammettere che ha riconquistato anche noi!

Hai bisogno di qualche altra ispirazione? Lancia il video e troverai un sacco di idee e colori per nail art freschissime con cui illuminare la tua estate 2019:

ph. getty images