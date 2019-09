Bella Hadid fa debuttare il suo nuovo caschetto extra corto alla Milano Fashion Week

Tutto da copiare!

Come saprai Bella Hadid è tornata bionda, il suo colore di capelli naturale, dopo anni di tinta castana. Durante l'estate ha sfoggiato una chioma molto più lunga rispetto al suo solito, ma con l'arrivo dell'autunno ha deciso di tornare al suo amato caschetto e lo ha fatto debuttare sulla passerella della sfilata di Alberta Ferretti alla Settimana della Moda di Milano.

La top model e il suo bob schiarito dal sole estivo e mosso alle estremità da onde create ad arte erano favolosi sulla catwalk. Beachy e molto "california girl", il caschetto ha uno styling da capelli da spiaggia appena lavati - o meglio, come vorremmo che fossero dopo lo shampoo LOL. Del resto, in questa terza tappa del fashion month - prima New York, poi Londra, ora Milano - si presentano le collezione donna primavera/estate 2020.

La prossima estate saranno di tendenza gli hairstyle semplici e naturali? Vedremo, per ora, possiamo trarre ispirazione dal bob di Bella per un ritorno sui banchi di scuola o in ufficio nel modo più glamour possibile.

Vuoi darci un taglio? Lancia il video e prendi ispirazione dai caschetti e i pixie cut delle star:

ph. getty images