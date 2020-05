I baffi e il pizzetto da quarantena di Cole Sprouse sono epici

Stenterai a riconoscerlo!

Come sta passando la quarantena Cole Sprouse? Quando non si trova costretto a rispondere a rumors infondati sulla sua vita sentimentale, sembra proprio che l'attore di Riverdale si sia impegnato a farsi crescere baffi e pizzetto. Onestamente, appena abbiamo visto la foto non l'abbiamo riconosciuto, ma questo "look da D'Artagnan" ci piace un sacco. Cioè, solo il 27enne può riuscire a rendere così cool un paio di baffi a manubrio!

Visualizza questo post su Instagram I just wanna be pure Un post condiviso da Cole Sprouse (@colesprouse) in data: 4 Mag 2020 alle ore 1:04 PDT

Un'altro particolare che ci ha disorientati è il fatto che Cole posa infilato dentro a una lavatrice, ma perché?

La sua spiegazione è nella didascalia: "Voglio solo essere puro" LOL

Che sia una sottile risposta ai troll che di recente lo hanno preso di mira? Dop i rumors circolati ultimamente sul fatto che lui avesse tradito Lili Reinhart con Kaia Gerber, sui social è andato in tendenza l'hashtag #colesprouseisoverparty. A questo Cole non ha risposto, ma a difenderlo è stata proprio Lili - qui per leggere la sua risposta agli hater.

ph. getty images