Awww! Shawn Mendes ha un nuovo tatuaggio dedicato a sua sorella

Il tattoo più dolce

Shawn Mendes ha appena aggiunto il più dolce dei tattoo alla sua crescente collezione di tatuaggi, perché il più dolce? Semplice, è dedicato alla sorella minore Aaliyah Mendes. Il tatuatore di Los Angeles Kane Navasard ha condiviso il nuovo inchiostro che ha disegnato per il cantautore 21enne sulla sua pagina Instagram. Eccolo qui:

Visualizza questo post su Instagram A sweet dedication, on the man @shawnmendes. Bookings currently closed. Un post condiviso da Kane Navasard (@kanenavasard) in data: 26 Lug 2020 alle ore 11:14 PDT

“Una dolce dedica, su @shawnmendes", ha scritto il tattoo artist nella didascalia del post.

Il tatuaggio tipografico è molto semplice ed elegante: "Aaliyah Mendes" scritto in un delicato corsivo appena sotto la clavicola.

Guarda come sono carini insieme il fratellone e la sorellina!

Gli ultimi aggiornamenti che il rubacuori della musica ha condiviso su Instagram, ci raccontano di uno Shawn con i capelli lunghissimi e impegnato in sessioni di registrazione casalinghe, questo vuol dire che nuova musica è in arrivo e non vediamo l'ora di scoprire se il sound sarà rock & roll come il suo nuovo hairstyle.

ph. getty images