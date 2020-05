Aspetti l’appuntamento dal parrucchiere? I codini di Kylie Jenner fanno al caso tuo

Un modo carino per raccogliere la chioma impazzita

Hai chiamato il tuo parrucchiere e hai scoperto che il primo appuntamento disponibile è tra tipo un mese? Eh, non sei la sola! I nostri amatissimi hair stylist hanno finalmente riaperto, ma possono ricevere un cliente alla volta, ciò vuol dire che ogni ora di attesa crea un ritardo di giorni sulla routine lavorativa. Se avevi i capelli lunghi prima che iniziasse la quarantena, probabilmente ora avrai una chioma chilometrica. Quella frangia sbarazzina, ora limita il tuo campo visivo. Lo shag di tendenza che avevi tagliato appena prima del lockdown è esploso in un fungo atomico. Molto bene, come fare? Trovare modi carini per raccogliere la chioma impazzita e questa acconciatura di Kylie Jenner potrebbe fare al caso tuo.

Visualizza questo post su Instagram my days are made up of zoom meetings and playing dress up ☁️⚡️⚡️ Un post condiviso da Kylie 🤍 (@kyliejenner) in data: 21 Mag 2020 alle ore 2:44 PDT

La più giovane miliardaria al mondo ha condiviso qualche nuovo selfie su Instagram e dobbiamo ammettere che ci siamo subito innamorati del suo mezzo raccolto: i suoi codini sono facili, adorabili e molto cool. Soprattutto, riescono a togliere le ciocche davanti agli occhi in modo divertente e non con i soliti metodi classici - anche perché siamo sicuri che non ne potrai più di mollette, trecce a caso e bun spettinati.

Insomma, aspettando di mettere i capelli nelle sapienti mani dei nostri parrucchieri, possiamo sperimentare nuovi modi creativi di pettinarli. Consideralo un gioco per ingannare l'attesa in vista dell'agognato appuntamento.

ph. getty images