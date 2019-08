Ashley Graham incinta mostra con orgoglio tutte le sue smagliature su Instragram

W la bellezza naturale!

Ashley Graham è sempre stata a suo agio con le sue curve, ma ora che è incinta del suo primo figlio con il marito filmmaker Justin Ervin, la modella curvy più famosa al mondo ha indiscutibilmente raddoppiato la sua sicurezza in se stessa. Ashley ha condiviso una foto su Instagram in cui posa completamente nuda, soprattutto dove mostra con orgoglio tutte le sue smagliature:

"Identica ma un po' diversa", ha scritto nella didascalia del post, facendo riferimento al bimbo che porta in grembo

Un sacco di donne hanno elogiato nei commenti la super modella per il suo coraggio, non è davvero da tutte mostrare imperfezioni sui social in questo mondo dove si ricorrono ideali di bellezza irraggiungibili.

“Ti amo da impazzire per questo. QUESTO è l'aspetto delle donne vere”, ha scritto, per esempio, uno delle sue follower, mentre un'altra utente l'ha ringraziata con tutto il cuore: "Grazie per essere sempre reale e onesta! Bella! Mi fa sentire che posso essere bella con tutta la mia cellulite e le smagliature!"

All'inizio di questa settimana, anche Kourtney Kardashian ha mostrato le smagliature su Instagram. Nel giro di pochi giorni, abbiamo avuto due grandi momento di body positivity su Instagram, un evento eccezionalmente raro e per questo molto prezioso. W le smagliature! W la bellezza naturale!

L'ottobre scorso, Ashley era stata invece criticata per aver (apparentemente) perso qualche chilo. La risposta per lei è chiara: le speculazioni incessanti sul suo peso sono offensive e misogine. Ti raccontiamo tutto nel video:

ph. getty images