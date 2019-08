Ashley Benson: un nuovo mini tatuaggio dedicato alla fidanzata Cara Delevingne

"Squish"

Sembra proprio che Ashley Benson sia innamorata pazza di Cara Delevingne, tanto da averle dedicato un nuovo piccolo e dolcissimo tatuaggio. Il tatuatore delle celebrity JonBoy ha rivelato con una foto su Instagram di aver disegnato uno dei suoi famosi tiny tattoo sul fianco destro dell'attrice, se ingrandisci lo scatto puoi leggere la parola "squish". Nella didascalia, il tattoo artist ha scritto "I love love ❤️" e ha taggato Ashley e Cara, per non lasciare alcun dubbio che si tratti di un tenera dichiarazione d'amore.

"Squish" è il soprannome di Cara, la parola è difficile da tradurre in italiano. L'aggettivo "Squishy" significa "morbidoso", mentre il verbo "to squish" significa "fare cic ciac" nell'acqua del mare o saltando in una pozzanghera. Anche se persi nella traduzione, il significato ci sembra dolcissimo.

Non solo, se segui Cara su Instagram, potresti ricordare che una volta ha pubblicato una sua foto da bambina, in cui si è definita "una squish", nella didascalia aveva scritto: "Una volta squish, sempre squish". Qui puoi vedere il post.

Quindi, sì, il tatuaggio è sicuramente dedicato a Cara. Si tratta del secondo tattoo che Ashley dedica alla fidanzata, a luglio aveva infatti debuttato la sigla "CD" sul fianco, proprio sotto il seno. Eccolo qui:

Ma che le due si amino alla follia, non ne abbiamo davvero alcun dubbio. A inizio 2019, Cara e Ashley si sono perfino sposate in una "cerimonia dell'amicizia" a Las Vegas. Una cerimonia tra BFF tenuta nella città del peccato circa un anno fa (un po' come quella che avevi visto in Jersey Shore tra Pauly D e Vinny) e a cui sarebbero stati presenti amici come Charlize Theron, Joe Jonas e Sophie Turner.

Lo scorso luglio, la 26enne e la 29enne erano state avvistate con due anelli coordinati che avevano fatto pensare che si fossero ufficialmente fidanzate.

ph. getty images