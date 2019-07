Sembra che Ashley Benson abbia un tatuaggio dedicato a Cara Delevingne

Aww

Dopo aver visto una delle ultime foto postate su Instagram, i fan sono convinti che Ashley Benson si sia fatta un tatuaggio dedicato alla sua dolce metà, Cara Delevingne.

Nello scatto si vede l'attrice e modella posare come testimonial di una nuova linea di occhiali da sole: Ashley indossa una canotta bianca scollata sui fianchi, che lascia intravedere parte del seno. È proprio lì che fa capolino il tatuaggio "incriminato", che sembra essere le iniziali CD. Impossibile non pensare che stiano per Cara Delevingne. Dai un'occhiata tu stesso!

Pochi giorni fa hanno iniziato a circolare i rumors riguardanti un possibile fidanzamento ufficiale tra Ashley e Cara, dopo che erano state avvistate in vacanza a Saint Tropez con indosso due anelli coordinati. In molti hanno subito pensato a degli anelli di fidanzamento, ma la coppia non ha rilasciato dichiarazioni a riguardo.

L'amore tra Cara Delevingne e Ashley Benson sarebbe nato girando il film "Her Smell" lo scorso anno e i primi rumors sulla relazione erano arrivati a metà 2018.

Pian piano hanno iniziato ad allentare la privacy intorno alla relazione, prima con qualche commento su Instagram, con una dolce foto scattata dopo la sfilata di Chanel, poi rispondendo ai troll che criticavano la loro storia.

Infine, la conferma di Cara Delevingne arrivata in occasione del loro primo anniversario e del Pride Month.

ph: getty images