Armie Hammer non è più così: cresta e pizzetto pazzo il nuovo look da quarantena

Non riuscirai a riconoscerlo

I tuoi capelli non vedono un paio di forbici dall'inizio della quarantena, i parrucchieri sono giustamente chiusi per contenere l'epidemia di coronavirus e non vediamo l'ora di riabbracciarli fortissimo. Nel frattempo la situazione è sfuggita di mano a molti di noi, soprattutto ad Armie Hammer. Dal suo isolamento responsabile, l'attore di Chiamami col tuo nome ha pubblicato un selfie su Instagram dove mostra come ha risolto il problema con il rasoio elettrico: cresta di boccoli e pizzetto pazzo. Davvero, stenterai a riconoscerlo!

Visualizza questo post su Instagram Killing the game. Un post condiviso da Armie Hammer (@armiehammer) in data: 15 Apr 2020 alle ore 11:07 PDT

Wow. Le produzioni cinematografiche sono ferme e Armie non poteva che cogliere l'occasione per provare un look così pazzesco, cioè quando mai avrebbe potuto altrimenti?

Oh, a proposito, Luca Guadagnino ha confermato il sequel di Chiamami col tuo nome. Purtroppo a complicare l'inizio della produzione c'è l'attuale situazione internazionale, il 33enne avrà quindi tutto il tempo necessario per rimettere la testa a posto. Nel frattempo, adoriamo questa avventurosa versione inedita di Armie!

ph. getty images