Ariana Grande: la sua risposta definitiva alle critiche per il tatuaggio “Barbecue Giapponese”

Bentornato, siamo (forse) arrivati al capitolo finale della saga del tatuaggio "7 Rings" di Ariana Grande. Facciamo un passo indietro e ricapitoliamo questa pazza storia.

La settimana scorsa la splendida star ha mostrato al modo un nuovo tatuaggio, pensato per celebrare il successo del singolo "7 Rings" e il suo amore per il giappone. Tuttavia, gli ideogrammi sul palmo della sua mano non significavano affatto "7 Anelli", ma "Barbecue Giapponese".

Accompagnata da una fidata tutor madrelingua giapponese, Ariana si è precitata subito a correggere il tatuaggio, aggiungendo un ideogramma e un cuore. Ma anche questa volta non è andata come sperava. Ora, a quanto pare, si leggerebbe "barbecue giapponese dito".

Why... how... now Ariana’s tattoo reads “Japanese BBQ finger” 💅 pic.twitter.com/zC2LxSKJtI — Eimi Yamamitsu | 山光瑛美 (@eimiyamamitsu) 31 gennaio 2019

E qui, arriva l'ultimo aggiornamento. TMZ riporta che una azienda ha offerto 1milione di dollari ad Ariana per rimuovere con il laser l'imbarazzante tatuaggio, una sorta di trovata pubblicitaria molto discutibile.

Ari ha prontamente risposto al tweet di TMZ con chiare e proverbiali parole: "Vi darò un milione di dollari per togliervi dalle scatole".

i’ll give y’all a million to get off my nuts https://t.co/7yMyP0eHtt — Ariana Grande (@ArianaGrande) 2 febbraio 2019

Non è chiaro se il messaggio sia per TMZ, per l'azienda o per tutti i troll ossessionati dal suo tatuaggio lost in translaction, una cosa però è certa: Ariana non vuole più sentirne parlare, in fondo ha un sacco di nuova musica su cui concentrarsi!

