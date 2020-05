Ariana Grande ha ricreato da sola l’eyeliner bianco di “Rain on Me” – ed è stata bravissima!

I'd rather be dry, but at least I'm aliiiiive!

Lady Gaga e Ariana Grande hanno appena regalato al mondo il loro nuovo attesissimo singolo "Rain on Me", che sicuramente sarà uno dei tormentoni dell'estate, soprattutto è appena diventato il nostro l'INNO DELLA VITA. Il featuring è accompagnato da un videoclip epico: le due italian queen in pazzeschi costumi in lattice, extension chilometriche e make-up sensazionale. Siamo certi, che come noi, pure tu sia sia stato travolto dagli eyeliner grafici bianchi che sfoggiano nella seconda parte del videoclip. Ecco, non solo noi ne siamo completamente ossessionati, anche Ariana non riesce a smetterci di pensarci, tanto da aver ricreato a casa da sola il beauty look per festeggiare l'uscita del videoclip. Il risultato? Davvero professionale!

Visualizza questo post su Instagram @arianagrande via ig stories 🌧🤍 Un post condiviso da Ariana Grande Updates ☁️ (@yallneedbutera) in data: 22 Mag 2020 alle ore 6:10 PDT

Visualizza questo post su Instagram @arianagrande via ig stories 🤍🌧 Un post condiviso da Ariana Grande Updates ☁️ (@yallneedbutera) in data: 22 Mag 2020 alle ore 8:12 PDT

Visualizza questo post su Instagram @arianagrande via ig stories!! 🌧🤍 Un post condiviso da Ariana Grande Updates ☁️ (@yallneedbutera) in data: 23 Mag 2020 alle ore 12:53 PDT

La pop star 26enne ha mostrato sulle sue Instagram Stories la sua versione del cat eye futuristico, se volesse cambiare lavoro Ariana potrebbe davvero provare a entrare nel mondo dei MUA. Purtroppo non ha rivelato quale prodotto ha usato per disegnare l'ala aperta, probabilmente si tratta di un eyeliner waterproof super pigmentato nella classica formula liquida oppure in polvere solubile in acqua o forse in gel.

"Rain on me" non è solo la canzone dell'estate, ci ha anche regalato il make-up dell'estate. Prevediamo circa un milione di ricreazioni su Instagram e TikTok. LOL

"Rain On Me" è il secondo singolo che precede l'uscita del nuovo album di Lady Gaga, "Chromatica", prevista il 29 maggio.

ph. getty images