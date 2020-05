Ariana Grande ha aggiunto un’altra farfalla alla sua collezione di tatuaggi

Ricordi il red carpet dei Grammy 2020?

Lo scorso gennaio, sul red carpet dei Grammy Awards 2020, Ariana Grande ci aveva fatto dare una sbirciatina a un nuovo tatuaggio: una delicata farfalla le si era posata sul braccio, appena nascosta dai suoi lunghi guanti. Quando lo abbiamo notato, abbiamo subito pensato che il nuovo tattoo fosse il più delicato della sua numerosa collezione, disegnato a linea singola per delinearne solo il contorno. Ma ci sbagliavamo, si trattava solo di un disegno preparatorio.

getty images

Il 4 maggio, dopo molti mesi, la pop star ha mostrato per bene la sua farfalla su Instagram, al contrario di quanto avevamo pensato si tratta di uno dei pezzi più grandi che si è tatuata finora. Sembra proprio che la cantante di "7 Rings" sia tornata nello studio del tatuatore dopo il tappeto rosso dei Grammy. Non solo ha riempito il tatuaggio, ma ha aggiunto una seconda farfalla gemella sopra, quasi sulla spalla.

Visualizza questo post su Instagram four days #stuckwithu ::) Un post condiviso da Ariana Grande (@arianagrande) in data: 4 Mag 2020 alle ore 10:27 PDT

Le farfalle di Ari sono uno stupendo lavoro di tatuaggio super realistico e la posizione incornicia perfettamente la parte superiore del braccio della cantante. Nonostante le abbia mostrate, non ha ancora rivelato quale significato le farfalle abbiano per lei. Ehi, forse non hanno un significato, anche perché non tutti i tatuaggi devono averne uno per forza. In ogni caso, sono stupende e come canta proprio in "7 Rings": Girls with tattoos who like getting in trouble.

Tatuaggi a parte, dalla sua quarantena Ariana Grande ha appena annunciato due featuring da sogno, il primo "Rain On Me" con Lady Gaga, il secondo "Stuck With U" con Justin Bieber per raccogliere fondi contro il coronavirus.

ph. getty images